DJ Mercedes-Benz: Vendas de veículos elétricos continuaram a subir no 2T

(DJ Bolsa)-- A Mercedes-Benz Group disse esta terça-feira que as vendas de veículos elétricos subiram no segundo trimestre com um crescimento geral das vendas nos segmentos de carros e carrinhas.

A empresa alemã disse que as vendas de veículos elétricos mais do que duplicaram para 56.300 unidades no segundo trimestre, comparando com 25.200 no trimestre anterior. As vendas gerais de carros subiram 6% para 515.700 ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.