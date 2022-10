DJ Mercedes-Benz vende operações na Rússia

(DJ Bolsa)-- A Mercedes-Benz Group AG está em processo de venda das atividades na Rússia à investidora local Avtodom com o acordo final atualmente sob revisão das autoridades, disse o CFO da empresa alemã esta quarta-feira.

O diretor financeiro da Mercedes, Harald Wilhelm, disse na conferência de apresentação de resultados que não haveria nenhum efeito adicional no lucro além do que foi divulgado....