DJ Mercedes faz alterações na administração das unidades de banca, mobilidade

(DJ Bolsa)-- A Mercedes-Benz Group disse esta quarta-feira que fez algumas alterações na administração das unidades de banca e mobilidade, incluindo a extensão do mandato do presidente do Mercedes-Benz Bank, Benedikt Schell.

O contrato do responsável será prolongado por mais cinco anos a partir de 1 de junho de 2024, disse a empresa.

Gero Goetzenberger será eleito para a administraç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.