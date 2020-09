DJ Merck começa teste de vacina para a Covid-19 em humanos

(DJ Bolsa)--A Merck & Co. começou a testar uma das vacinas experimentais para a Covid-19 em indivíduos saudáveis que se voluntariaram para o teste.

O ensaio clínico, realizado na Bélgica e com cerca de 260 sujeitos, foi reportado pela empresa numa base de dados governamental e confirmado pela farmacêutica. A Merck disse que começou a aplicar doses do fármaco nos sujeitos envolvidos, mas recusou fazer mais comentários....

