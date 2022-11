DJ Merck compra biofarmacêutica Imago BioSciences por $1,35mM

(DJ Bolsa)-- A Merck & Co. chegou a acordo para a compra da Imago BioSciences Inc. por $1,35 mil milhões, o mais recente negócio da gigante farmacêutica em busca de novas fontes de receita.

No âmbito dos termos do acordo, a Merck disse esta segunda-feira que vai pagar $36 por ação em dinheiro pela Imago, que está a desenvolver fármacos para tratar doenças da medula óssea. A Merck espera que ...