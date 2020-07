DJ Merck: FDA atribui revisão prioritária a nova aplicação do vericiguat

(DJ Bolsa)-- A Merck & Co. disse esta quinta-feira que a Food and Drug Administration, ou FDA, aceitou e atribuiu o estatuto de revisão prioritária a uma nova aplicação do medicamento vericiguat, que está a desenvolver em conjunto com a Bayer AG.

A farmacêutica disse que pretende a aprovação do vericiguat para reduzir o risco de morte cardiovascular e hospitalização por insuficiência cardíaca depois de ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone