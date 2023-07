DJ Merck: Keytruda atinge objetivo primário em ensaio sobre cancro cervical

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Merck & Co. disse esta quarta-feira que um estudo de Fase 3 do fármaco oncológico Keytruda atingiu um dos objetivos primários duais em certos pacientes com cancro cervical inicial.

A farmacêutica norte-americana disse que o Keytruda em combinação com quimiorradioterapia concorrente revelou uma melhoria estatisticamente significativa e clinicamente relevante na sobrevivência livre de progressã...