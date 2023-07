DJ Merck: Keytruda obtém recomendação na UE para cancros gastrointestinais

(DJ Bolsa)-- A Merck & Co. disse esta sexta-feira que a Comissão de Produtos Medicinais para Uso Humano da Agência Europeia do Medicamento, ou EMA, recomendou a expansão da aprovação do fármaco oncológico Keytruda para certos pacientes com cancros gastrointestinais.

A Comissão Europeia, que normalmente segue a recomendação da comissão, deve tomar uma decisão durante o terceiro trimestre,...