DJ Merck: Lucro do 3T sobe com ajuda do Keytruda

(DJ Bolsa)-- O lucro da Merck aumentou no terceiro trimestre depois de as vendas de tratamentos contra o cancro e as vacinas terem impulsionado as vendas no período.

A farmacêutica com sede em Rahway, Nova Jérsia, reportou um lucro líquido de $4,75 mil milhões, em comparação com $3,25 mil milhões no ano anterior. O lucro por ação atingiu $1,86, contra $1,28, e o lucro ajustado por açã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.