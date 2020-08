DJ Merck: Lucro sobe no 2T apesar da queda das receitas

(DJ Bolsa)-- A Merck & Co. Inc. disse esta sexta-feira que o lucro aumentou no segundo trimestre do ano, apesar da queda das receitas, com a empresa a progredir na busca de uma vacina para a Covid-19.

A farmacêutica disse que a pandemia pressionou as receitas no segundo trimestre e reduziu as visitas das pessoas ao médico, a menos que fosse algo relacionado com a Covid-19, o que travou a prescrição de medicamentos.