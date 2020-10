DJ Merck: Lucro sobe no terceiro trimestre com impacto reduzido da pandemia

(DJ Bolsa)-- A Merck & Co. Inc. disse que os lucros e as vendas aumentaram no trimestre de setembro, enquanto continua a trabalhar em tratamentos e vacinas para a Covid-19.

A farmacêutica norte-americana registou um lucro líquido de $2,94 mil milhões, ou $1,16 por ação, no terceiro trimestre, face a $1,9 mil milhões, ou $0,74, no período homólogo.