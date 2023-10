DJ Merck recebe mais uma aprovação da FDA para o Keytruda

(DJ Bolsa)-- A Merck recebeu aprovação da Food and Drug Administration, ou FDA, para o uso do medicamento contra o cancro Keytruda no tratamento de certos tipos de cancro do pulmão de células não pequenas quando combinado com quimioterapia.

A farmacêutica tem agora seis indicações para o uso do Keytruda no tratamento do cancro do pulmão de células não pequenas em vários estágios....