DJ Merck sobe dividendo trimestral para $0,65 por ação

(DJ Bolsa)-- A Merck disse esta terça-feira que vai pagar um dividendo de $0,65 por ação no primeiro trimestre de 2021, um aumento de $0,04 em relação ao pagamento trimestral atual.

O próximo dividendo será pago a 8 de janeiro de 2021 aos acionistas registados até ao fecho da negociação a 15 de dezembro, disse a farmacêutica.