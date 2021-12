DJ Merck tenta aprovação de fármaco contra Covid-19 no Japão -media

(DJ Bolsa)-- A unidade da Merck & Co. no Japão solicitou a aprovação do fármaco contra a Covid-19 no país, disse o jornal Nikkei esta sexta-feira, citando fontes não identificadas.

- Se receber aprovação do governo, a Merck quer distribuir o comprimido no Japão já neste mês, disse o Nikkei.

Notícia na íntegra: https://s.nikkei.com/3DjwETO (japonês)

