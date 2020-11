DJ Merck vai comprar farmacêutica que está a desenvolver vacina para Covid-19

(DJ Bolsa)-- A Merck & Co. vai comprar a farmacêutica OncoImmune, que reportou resultados positivos num ensaio de fase final de uma candidata a vacina para o coronavírus, por $425 milhões em dinheiro.

Trata-se de uma das maiores aquisições dos últimos tempos da farmacêutica norte-americana, num momento em que decorre a mais importante corrida a uma vacina da história moderna.