DJ Meta: Investidor pede a Zuckerberg para cortar custos e realizar despedimentos

(DJ Bolsa)-- Uma empresa de investimentos disse em carta aberta a Mark Zuckerberg na segunda-feira que a Meta Platforms Inc. devia reduzir o número de funcionários e as suas ambições no metaverso, um sinal do crescente descontentamento entre os acionistas.

O CEO da Altimeter Capital, Brad Gerstner, escreveu que Zuckerberg precisa de tomar medidas drásticas para otimizar as operações da Meta e lidar com a queda ...