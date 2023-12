DJ Meta lança Threads na Europa

(DJ Bolsa)-- A Meta Platforms lançou o Threads na Europa, meses depois de ter lançado a aplicação de microblogging nos EUA.

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou o lançamento do Threads esta quinta-feira, escrevendo que "estamos a abrir o Threads a mais países na Europa".

No mês passado, o The Wall Street Journal reportou que a Meta planeava lançar o Threads na ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.