DJ Meta: Lucro recua ligeiramente, receitas sobem

(DJ Bolsa)-- A casa-mãe da Facebook, a Meta Platforms Inc., registou uma subida das receitas, mas uma ligeira descida do lucro visto que aumentou a despesa para executar a mudança para o metaverso que o CEO Mark Zuckerberg apresentou no ano passado.

As ações da Meta afundaram depois de os resultados terem sido anunciados, caindo mais de 20%.