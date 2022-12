DJ Meta: Modelo publicitário da empresa alvo de restrições na Europa

(DJ Bolsa)-- Os reguladores de privacidade da União Europeia determinaram que a Meta Platforms Inc. não deve exigir aos utilizadores que concordem com anúncios personalizados com base nas suas atividades online, de acordo com fontes próximas da decisão, um ato que pode limitar os dados a que a Meta pode aceder ao vender anúncios.

O conselho que representa todos os reguladores de privacidade da UE aprovou na segunda-feira uma série ...