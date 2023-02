DJ Meta reformula aplicação de metaverso para atrair público mais jovem

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Meta Platforms Inc., proprietária da Facebook, vai reformular a aplicação de metaverso Horizon Worlds, numa tentativa de atrair mais utilizadores adolescentes depois de ter melhorado o design do serviço, de acordo com um memorando enviado à equipa que trabalha na iniciativa.

A nova estratégia inclui abrir o Horizon a adolescentes de 13 a 17 anos, diz o memorando. Atualmente, a aplicação está... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.