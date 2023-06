DJ Meta revela concorrente da Twitter que quer lançar como aplicação individual

(DJ Bolsa)-- A casa-mãe do Facebook, a Meta Platforms, revelou aos funcionários uma aplicação individual que planeia alcançar através do Instagram para competir com o Twitter, de acordo com fontes próximas do processo.

A aplicação foi demonstrada durante uma reunião na quinta-feira com os colaboradores da Meta pelo responsável de produto Chris Cox, que disse que era a resposta da Meta ao ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.