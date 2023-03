DJ Meta: Senadores dos EUA pedem suspensão do lançamento do metaverso a adolescentes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O CEO da Meta Platforms Inc., Mark Zuckerberg, tem de suspender o plano da empresa de lançar a sua aplicação de metaverso Horizon Worlds para adolescentes de 13 a 17 anos, de acordo com uma carta enviada ao líder da Meta esta quinta-feira assinada por dois senadores dos EUA.

"À luz do histórico de falhas da sua empresa em proteger crianças e adolescentes e uma crescente vaga de evidências ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.