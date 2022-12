DJ Meta, utilizadores chegam a acordo para arquivar processo coletivo sobre privacidade

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Meta Platforms Inc. e os seus utilizadores chegaram a acordo para arquivar um processo coletivo por $725 milhões, o maior acordo de arquivação de sempre de um processo coletivo sobre privacidade nos EUA, de acordo com os advogados da parte queixosa do processo.

"Hoje, os queixosos submeteram uma moção que pretende a aprovação preliminar da arquivação", disseram as firmas de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.