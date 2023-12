DJ Meta vai encriptar totalmente mensagens do Facebook e Instagram

(DJ Bolsa)-- A Meta Platforms vai começar a encriptar totalmente as mensagens no Facebook e Instagram, avançando com uma medida de privacidade que responsáveis do governo dos EUA e outros alertaram que pode ocultar atividades ilegais de predadores sexuais de crianças e outros criminosos.

A partir desta semana, a gigante das redes sociais vai começar a transferir automaticamente os utilizadores do Facebook para a chamada ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.