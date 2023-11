DJ Microsoft: Ações perto de fecho recorde após contratação de ex-CEO da OpenAI

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As ações da Microsoft aproximam-se de um máximo de sempre no fecho da sessão depois de a gigante do software ter dito que o ex-CEO da OpenAI Sam Altman vai liderar a sua nova equipa de investigação avançada em inteligência artificial.

Altman foi inesperadamente afastado da OpenAI na sexta-feira. Mais de 500 trabalhadores da OpenAI ameaçaram abandonar a empresa, exigindo a demissão ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.