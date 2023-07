DJ Microsoft autorizada a fechar compra da Activision por tribunal dos EUA

(DJ Bolsa)-- A Microsoft pode fechar o negócio de compra da Activision Blizzard por $75 mil milhões, autorizou um juiz federal dos EUA esta terça-feira, num revés para a tentativa da administração Biden de travar grandes fusões.

O negócio vai unir a divisão de videojogos Xbox da Microsoft com a empresa produtora de títulos populares como o Call of Duty, World of Warcraft ou Candy Crush. A decisã...