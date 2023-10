DJ Microsoft: CEO diz que acordos da Google prejudicaram motor de busca Bing

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- A Google utilizou táticas injustas para penalizar o motor de busca Bing, da Microsoft, disse o CEO da empresa, Satya Nadella, como testemunha esta segunda-feira no julgamento sobre as alegadas práticas anticoncorrenciais da Google.

Numa sala de audiências repleta em Washington, Nadella apoiou a teoria do Departamento de Justiça dos EUA, ou DOJ, de que a Google, uma unidade da Alphabet, consolidou o ...