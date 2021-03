DJ Microsoft: Ciberataque ligado à China atinge dezenas de milhares de emails

(DJ Bolsa)-- Um ciberataque ao software de email Outlook, da Microsoft Corp., pode ter atingido dezenas de milhares de empresas, entidades públicas e escolas dos EUA, de acordo com fontes próximas do assunto.

Muitas das vítimas do ataque, que a empresa diz ter sido levado a cabo por uma rede de alegados piratas informáticos chineses, parecem ser pequenas empresas e governos estaduais e locais. As estimativas de vítimas a nível global sã...

