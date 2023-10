DJ Microsoft: Compra da Activision recebe luz verde do regulador do Reino Unido

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)- A compra pela Microsoft da empresa de videojogos Activision Blizzard obteve a aprovação das autoridades de concorrência do Reino Unido, abrindo caminho para o fecho do negócio de $75 mil milhões depois de uma batalha duradoura com vários reguladores.

A Autoridade de Mercados e Concorrência do Reino Unido, ou CMA, disse esta sexta-feira que a fusão já não representa uma ameaça ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.