DJ Microsoft conclui aquisição de $75 mil milhões da Activision Blizzard

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Microsoft encerrou a aquisição de $75 mil milhões da Activision Blizzard, a maior numa década de negócios sob a liderança do CEO Satya Nadella que posicionaram a gigante do software no centro de setores desde os videojogos à inteligência artificial.

A compra, que foi concluída esta sexta-feira, é o maio negócio nos quase 50 anos de história da empresa e demorou 21 meses ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.