DJ Microsoft contrata ex-responsável de topo da Amazon

(DJ Bolsa)-- A Microsoft Corp. contratou um veterano da cloud da Amazon.com Inc. e próximo do CEO Andy Jassy, segundo um documento da empresa, numa decisão rara de escolha de um responsável de topo entre as principais rivais da indústria de computação na cloud.

Charlie Bell, que deixou a Amazon Web Services recentemente, está agora na lista da Microsoft como vice-presidente da empresa, segundo um registo interno

