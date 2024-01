DJ Microsoft corta 8% dos empregos na divisão de videojogos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Microsoft vai despedir cerca de 8% dos funcionários da divisão de videojogos, o que reflete em grande parte as redundâncias causadas pela compra em outubro da Activision Blizzard.

Cerca de 1.900 funcionários serão afetados, escreveu Phil Spencer, CEO da Microsoft Gaming, num email interno enviado esta quinta-feira a que o The Wall Street Journal teve acesso. Os despedimentos atingem sobretudo funcioná... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.