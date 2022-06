DJ Microsoft corta previsões do quarto trimestre devido a efeitos cambiais

(DJ Bolsa)-- A Microsoft Corp. cortou a previsão das vendas e lucros do quarto trimestre, citando taxas cambiais desfavoráveis, com a robustez do dólar a penalizar os resultados.

A empresa espera agora que as vendas do quarto trimestre fiscal fiquem entre $51,94 mil milhões e $52,74 mil milhões, face à previsão anterior de $52,4 mil milhões a $53,2 mil milhões. O trimestre termina a 30 de junho.