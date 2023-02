DJ Microsoft: Cortes de empregos afetam HoloLens, Surface e Xbox - media

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Microsoft Corp. avançou com o despedimento que tinha anunciado de 10.000 funcionários na quinta-feira, eliminando postos nos segmentos Surface, HoloLens e Xbox, de acordo com a Bloomberg.

-- Os cortes na unidade HoloLens, que produz dispositivos de realidade aumentada e mista, coloca em causa se a empresa vai avançar com a terceira versão dos óculos além da versão prevista para o Exército ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.