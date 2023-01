DJ Microsoft: Funcionários vão criar primeiro sindicato na empresa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Um grupo de funcionários da Microsoft Corp. votou a favor da formação do primeiro sindicato dos trabalhadores da empresa de software nos EUA, marcando o exemplo mais recente de organização sindical dos trabalhadores de empresas de tecnologia nos últimos anos.

O grupo compreende cerca de 300 revisores de qualidade da unidade ZeniMax da Microsoft, disse a Communications Workers of America, que a representa,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.