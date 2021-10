DJ Microsoft: Hackers da SolarWinds continuam a prejudicar tecnológicas

(DJ Bolsa)-- Os hackers ligados à Rússia que comprometeram uma vasta série de informações do governo e das empresas privadas dos EUA, incluindo a SolarWinds Corp., aumentaram os ataques nos últimos meses, invadindo tecnológicas num esforço para roubar informações confidenciais, dizem especialistas em cibersegurança.

Numa campanha de maio desde ano, os hackers atacaram mais de 140 tecnoló... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone