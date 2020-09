DJ Microsoft: Hackers russos visaram grupos ligados a eleições nos EUA

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- Os hackers do governo russo visaram pelo menos 200 organizações ligadas às eleições dos EUA de 2020 nas últimas semanas, incluindo instituições políticas a nível nacional e estadual, bem como consultores políticos que trabalham tanto para republicanos como para democratas, segundo a Microsoft Corp.

