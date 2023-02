DJ Microsoft integra tecnologia do ChatGPT no motor de busca Bing

(DJ Bolsa)-- A Microsoft Corp. vai integrar a tecnologia responsável pelo chatbot viral ChatGPT no motor de busca Bing, esperando que a atualização com inteligência artificial ameace o domínio da Google no mercado de pesquisas online.

O sucesso imediato do bot da OpenAI, empresa apoiada pela Microsoft, colocou a gigante do software na dianteira do que alguns veem como a próxima vaga de inovação tecnoló... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.