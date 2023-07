DJ Microsoft: Lucros prejudicados por queda da procura por software

(DJ Bolsa)-- O crescimento das receitas da Microsoft abrandou no último trimestre, devido à menor procura de software por parte das empresas, apesar de o entusiasmo em torno da inteligência artificial ter dado algum impulso.

As receitas da empresa de Redmond, Washington, cresceram 8% para $56,2 mil milhões nos três meses até ao fim de junho. Este valor fica aquém do crescimento de 12% no período homó...