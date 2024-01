DJ Microsoft: Lucros sobem com procura por serviços da cloud

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As receitas da Microsoft cresceram no último trimestre, com o entusiasmo em torno da inteligência artificial ajudou a fazer crescer a procura pelos serviços de cloud da empresa.

No final de terça-feira, a empresa registou $62 mil milhões de receitas no trimestre findo em dezembro. Isto representa um crescimento de 18% em termos homólogos e superou as estimativas de um crescimento de 16%.

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.

...