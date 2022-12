DJ Microsoft: Nintendo terá acesso a "Call of Duty" após compra da Activision

(DJ Bolsa)-- A Microsoft Corp. prometeu dar à Nintendo Co. acesso aos populares jogos "Call of Duty" durante uma década se o acordo de $75 mil milhões para comprar a criadora do jogo, a Activision Blizzard Inc., for aprovado, o passo mais recente da gigante do software para evitar possíveis ações do regulador norte-americano para bloquear a aquisição.

A proposta segue-se uma promessa semelhante que a Microsoft fez à...