DJ Microsoft quer incorporar tecnologia do ChatGPT no Office 365

(DJ Bolsa)-- A Microsoft Corp. vai fundir o seu popular software de trabalho com a tecnologia por detrás do chatbot viral ChatGPT, numa tentativa de dotar o PowerPoint, o Word, o Excel e o Outlook com novos recursos e colocar-se na liderança da corrida de inteligência artificial.

A gigante do software apostou tudo na IA, após o investimento multimilionário no criador do ChatGPT, OpenAI.

