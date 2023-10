DJ Microsoft recebe notificação de pagamento de impostos adicionais de $28,9mM

(DJ Bolsa)-- A Microsoft recebeu uma notificação do Internal Revenue Service a exigir um pagamento adicional de impostos de $28,9 mil milhões relacionado com os anos fiscais de 2004 a 2013.

A tecnológica disse que discorda da decisão da autoridade tributária dos EUA e vai "contestar vigorosamente as notificações dos ajustes propostos" através do gabinete de recursos ou mesmo em tribunal, ...