DJ Microsoft: UE vai investigar em profundidade compra de $75mM da Activision

(DJ Bolsa)-- A autoridade de concorrência da UE disse que vai passar a uma investigação aprofundada à planeada compra da Activision Blizzard Inc. pela Microsoft Corp., no valor de $75 mil milhões, juntando-se ao escrutínio global sobre se o negócio poderá prejudicar a concorrência no setor dos videojogos.

A Comissão Europeia, que abriu inicialmente uma investigação formal em setembro,...