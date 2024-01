DJ Microsoft ultrapassa $3B de valor de mercado com impulso da IA e da cloud

(DJ Bolsa)-- O valor de mercado da Microsoft ultrapassou os $3 biliões pela primeira vez esta quarta-feira, o mais recente marco que a gigante do software fundada há quase 50 anos atingiu, desta feita com uma maior velocidade.

As ações, que sobem 1,3% para $404,20, terão ainda de fechar acima de $403,65. A Microsoft tornou-se uma empresa de $1 mil milhões em 1986, depois passou a fasquia do $1 bilião em 2019 ...