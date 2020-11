DJ Microsoft vai investir em empresa de comércio eletrónico indonésia

(DJ Bolsa)-- A Microsoft Corp. vai investir na empresa de comércio eletrónico indonésia Bukalapak no âmbito de uma parceria estratégica entre as duas empresas.

A Bukalapak vai adotar o Microsoft Azure como plataforma preferencial de cloud para os seus 12 milhões de comerciantes e 100 milhões de clientes, disseram as empresas esta terça-feira num comunicado conjunto.