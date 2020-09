DJ Microsoft vai lançar duas novas consolas de videojogos no outono

(DJ Bolsa)-- A Microsoft Corp. planeia lançar duas consolas de videojogos este outono, com o modelo mais barato, a Xbox Series S, a ter um preço de $299.

A Microsoft confirmou a informação sobre os preços num tweet esta terça-feira, bem como o design da Xbox Series S, que é mais pequena do que os modelos anteriores e não tem uma entrada para os jogos.