DJ Moderna pede autorização da FDA para administrar vacina da Covid em adolescentes

(DJ Bolsa)-- A Moderna Inc. disse esta quinta-feira que pediu aos reguladores de saúde dos EUA a autorização para utilizar a sua vacina contra a Covid-19 em adolescentes entre os 12 e 17 anos, abrindo a potencial disponibilidade de uma segunda opção de vacina para adolescentes.

O pedido de autorização significa que a vacina da Moderna pode ser aprovada para crianças mais velhas este verão.