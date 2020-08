DJ Moderna, UE em negociações sobre fornecimento de vacina

(DJ Bolsa)-- A Moderna Inc. disse esta segunda-feira que está em negociações com a Comissão Europeia para fornecer pelo menos 80 milhões de doses da candidata a vacina para a Covid-19 que está a desenvolver.

O potencial acordo permitirá aos Estados-membros comprar também mais 80 milhões de doses, disse a empresa.

-Por Micah Maidenberg (micah.maidenberg@wsj.com)