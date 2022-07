DJ Morgan Stanley: Lucro cai 29% no segundo trimestre

(DJ Bolsa)-- O Morgan Stanley disse esta quinta-feira que o lucro do segundo trimestre caiu 29% em termos homólogos, refletindo a descida dos negócios empresariais.

O banco teve um lucro de $2,5 mil milhões, ou $1,39 por ação. Os analistas consultados pela FactSet esperavam $1,56 por ação. As receitas caíram 11% para $13,1 mil milhões no trimestre, o que falhou as expectativas de $13,39 mil milhões.